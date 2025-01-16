Штраф за воспрепятствование проверкам вырастет до 500 тысяч рублей

Чтобы предпринимателям было невыгодно уклоняться от проверок, сенаторы и депутаты повысят штрафы за уклонение от мероприятий надзорных органов.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект сенаторов и депутатов об увеличении штрафов за воспрепятствование деятельности надзорных органов при проведении проверок. Проект рассмотрят в первом чтении 22 января 2025 года.

«Это обусловлено тем, что санкциями отдельных составов административных правонарушений предусмотрены штрафы для должностных и юридических лиц в значительно больших размерах по сравнению с размерами административных штрафов для таких лиц, предусмотренными в связи с их уклонением от проверки», — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что в некоторых случаях бизнесу выгоднее получить штраф за воспрепятствование, чем допустить проверку.

Согласно изменениям, штраф по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП для юридических лиц составит от 250 до 500 тыс., а для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей. Пока что предприятия платят от 20 до 50 тыс. рублей, а ответственный лица — от 5 до 10 тыс.

За повторное нарушение должностные лица заплатят от 20 до 50 тыс. рублей, а компании — от 500 тыс. до 1 млн.