Впервые с 2015 года открылось больше компаний, чем закрылось

В 2024 году закрылось 203 тысячи организаций, а появилось больше 215 тысяч.

В 2024 году с учетом новых регионов открылось 215,9 тыс. коммерческих организаций. Это на 11% меньше, чем в 2023 году. Однако число ликвидаций предприятий просело заметнее, на 20,1%. Всего закрылось 203 тыс. компаний.

На результаты повлияло то, что власти завершили основной этап очистки ЕГРЮЛ от фирм-однодневок. Уровень открытия нового бизнеса оказался на пандемийном уровне 2020 года, когда появилось 214,6 тыс. новых организаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Благодаря этому впервые с 2015 года открытия опередили закрытия — на 6,4%, или на 12,9 тыс. компаний», — сказали аналитики.

Компании чаще открывались, чем закрывались в 40% регионов РФ. Самый большой прирост пришелся на Москву, ДНР, Московскую и Ленинградскую области, на Калмыкию, Дагестан и Башкирию. Реже всего предприятия закрывались в Новосибирской и Омской областях, в Бурятии и Алтайском крае.