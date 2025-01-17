Пособие по уходу за ребенком предложили повысить с 40% до 60% средней зарплаты

Сейчас работающие получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 40% среднего заработка (зарплата за 2 года / дни х 30,4 х 40%). Предлагают вместо 40% применять 60%.

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

При этом минимальный размер пособия предлагают установить в размере 100% регионального прожиточного минимума для детей.

Авторы законопроекта – депутаты от ЛДПР.

В заключении правительства к этому законопроекту говорится, что он требует доработки. Во-первых, для этого нужны дополнительные деньги из бюджета СФР. Во-вторых, размер пособия должен быть установлен на федеральном уровне и показатель регионального прожиточного минимума для этого не подходит.