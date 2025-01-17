Здание облагается налогом по кадастровой стоимости, если 20% его площади занимают офисы

Нежилые помещения для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания облагаются налогом на имущество по кадастровой стоимости. Перечень таких помещений составляют региональные власти.

К объектам, облагаемым по кадастру, относятся в том числе нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых предусматривает размещение:

офисов;

торговых объектов;

объектов общепита;

объектов бытового обслуживания.

Тип помещения определяют по данным ЕГРН или по документам технического учета, а также по факту использования для размещения таких объектов.

Критерий фактического использования для вышеназванных целей – не менее 20% общей площади помещения используется для размещения офисов, магазинов, общепита, бытового обслуживания.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.11.2024 № 03-05-05-01/118746.

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