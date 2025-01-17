Эвакуаторщики на УСН тоже платят НДС

Если у компании на УСН в 2024 году доход был более 60 млн рублей, то она с 01.01.2025 будет платить НДС, если ее услуги или товары не подпадают под льготу по статье 149 НК.

Услуги по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и их хранению не относятся к числу необлагаемых. Поэтому они подлежат налогообложению НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.12.2024 № 03-07-11/127867.

При этом можно выбрать льготную ставку НДС 5% (если доходы компании – от 60 до 250 млн рублей).

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