При страховании жизни появится налоговый вычет

Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку закрепить в законе право россиян на налоговый вычет в отношении денег, которые они потратили на страхование жизни.

Налоговый вычет по НДФЛ распространяется на уплаченные суммы по договорам долевого страхования жизни и другим видам долгосрочной страховки. Об этом сказано на сайте Кремля.

До 15 июля 2025 года власти должны подготовить документы для изменения законодательства.

Также Владимир Путин поручил создать новый инструмент для семейных сбережений, который позволит всем работающим членам семьи получать инвестиционный вычет до 1 млн рублей в год. Итоговый размер вычета будет зависеть от суммы, вложенной в сбережения.