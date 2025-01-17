Минпромторг подтвердил, что не будет рассматривать маркетплейсы как ретейл

В конце 2024 года Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) направило в адрес главы Минпромторга Антона Алиханова обращение с просьбой предоставить официальную позицию министерства в части урегулирования искусственно нагнетаемого конфликта между розничной торговлей и цифровыми платформами.

Поводом стала серия публикаций в федеральных СМИ и медиа, которые указывали на то, что маркетплейсы якобы наносят невосполнимый ущерб классическому ретейлу, дискредитируют розничную торговлю, создают неравную конкуренцию для малого и среднего бизнеса. Про это мы сообщали здесь.

В итоге ФОСТ получило официальный ответ Минпромторга, в котором отмечено, что на сегодня прорабатывается помимо прочего законодательное регулирование в сфере интернет-торговли, включая маркетплейсы, разработан целый ряд проектов федеральных законов.

«Проектируемое регулирование не копирует требования, которые предъявляются к торговым сетям, и учитывает особенности деятельности маркепллейсов. Законопроекты, в первую очередь, направлены на упорядочивание взаимоотношений между маркетплейсами и их контрагентами, а также на обеспечение дополнительной защиты прав потребителей в сфере интернет торговли», ─ говорится в ответе Минпромторга.

ФОСТ заявило, что готово выступить организатором публичного диалога между офлайн-ретейлом и цифровой торговлей с участием Минпромторга.