Появится новый способ защитить аккаунт на Госуслугах

Пользователи портала Госуслуги смогут установить вход по упрощенной биометрии. Для ее подключения нужно только сделать фото в приложении.

В течение месяца правительство подготовит новое решение для защиты личного кабинета на портале Госуслуги с помощью упрощенной биометрии.

Сейчас для защиты личных данных на Госуслугах можно выбрать код по СМС, одноразовый пароли из специального приложения или подтвержденную биометрию.

«Мы готовим решение о применении упрощенной биометрии для дополнительной защиты аккаунта на Госуслугах. Оно появится в ближайший месяц», — сказали в аппарате правительства Дмитрия Григоренко.

Чтобы зарегистрировать упрощенную биометрию, достаточно сделать фото в приложении «Госуслуги биометрия» и запустить функцию по использованию биометрии в качестве второго фактора защиты на портале Госуслуги. Обычные биометрические данные подтверждают с помощью загранпаспорта нового образца или при визите в банк.