Центробанк: в базе по налогу на прибыль нужно учитывать операции с ЦФА

Участники ВЭД перестанут вести раздельный учет доходов от основной деятельности и денег, полученных от продажи или покупки ЦФА в рамках трансграничных расчетов.

ЦБ предложил Минфину учитывать в общей базе по налогу на прибыль операции с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) при трансграничных расчетах.

Также регулятор собирается включить в налоговую базу сделки, связанные с гибридными цифровыми правами (ГЦП), которые содержат и финансовые требования, и утилитарные цифровые права, обеспеченные товаром или услугой. Об этом пишет «Интерфакс».

Сейчас операции с ЦФА и ГЦП облагаются налогом по ставке 25%, их учитывают в отдельной налоговой базе вместе с доходами от необращающихся производных финансовых инструментов. Центробанк считает, что раздельный учет неэффективен в расчетах по внешнеэкономической деятельности. Поэтому доходы от реализации или погашения ЦФА и ГЦП, а также промежуточные выплаты по ним в рамках трансграничных расчетов хотят учитывать в налоге на прибыль.

Это позволит участнику ВЭД не обособлять финансовый результат от продажи и покупки ЦФА от основной деятельности.