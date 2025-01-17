К налоговому мониторингу подключились 169 компаний

В налоговом мониторинге участвуют всего 737 компаний. В основном это представители среднего и крупного бизнеса из различных секторов экономики.

В 2025 году ФНС будет вести налоговый мониторинг в 737 компаниях. С нового года к этой системе присоединились 169 компаний, которые представляют крупный и средний бизнес из 20 отраслей экономики.

Среди новых участников — промышленные предприятия, холдинг, IT-компании, банковский сектор, ретейл и телеком. Об этом сказано на сайте ФНС.

По сравнению с 2024 годом прирост участников налогового мониторинга — на 30%. Компаниям интересна такая форма контроля, поскольку мониторинг снижает административные издержки, позволяет предсказать налоговую нагрузку, а также заблаговременно решить спорные вопросы с ФНС.

В 2024 году смягчились требования к переходу на налоговый мониторинг. Суммовые критерии снизились: у компании должно быть не менее 800 млн рублей выручки и не меньше 80 млн рублей уплаченных налогов. Эти требования полностью отменили для государственных учреждений, операторов лотерей и холдингов, а также для бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков.