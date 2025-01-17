В Беларуси стали дважды брать налог с российских предпринимателей

Предприятия из РФ, присутствие которых в Беларуси связано в предпринимательской деятельностью или ее управлением, могут признать постоянными представительствами иностранной компании. Им придется платит местный налог.

Российский бизнес в Беларуси начали квалифицировать как постоянное представительство в стране, на которое не распространяется Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).

Сотрудники белорусских налоговых органов проводят проверки в офисах российских компаний и признают их постоянным представительством иностранной организации. Об этом пишут «Ведомости».

Как только бизнес получает статус представительства, компании доначислят местный налог на прибыль и пени. Причем отчисления в российский бюджет учитываться не будут.

Адвокат Белорусской республиканской коллегии адвокатов Елизавета Ярмош рассказала, что иностранные компании и раньше признавали постоянными представительствами, однако сейчас это начало масштабироваться.