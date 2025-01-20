При каких условиях передача прав на ПО будет без НДС

Разъяснение дает Минфин в письме от 02.12.2024 № 03-07-07/120721.
Освобождается от НДС передача:
исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российского ПО;
прав на использование таких программ и баз данных (неисключительные права), в том числе путем предоставления удаленного доступа через интернет.
Но есть исключения – если передаваемые права состоят в получении возможности:
распространять рекламу в интернет и получать доступ к ней;
размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг) в интернете;
искать информацию о потенциальных покупателях (продавцах) и заключать сделки.
Если программа не рекламная и она в реестре, то будет льгота по НДС.
Основание — подпункт 26 пункта 2 статьи 149 НК.
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