Не все ОС учитывают для лимита по УСН

В целях этого лимита учитываются основные средства, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом.
При этом не учитывается стоимость российского высокотехнологичного оборудования.
Перечень такого оборудования, которое нее считают для УСН-лимита, утвержден распоряжением Правительства от 20.07.2023 № 1937-р.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.12.2024 № 03-11-09/127081.
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