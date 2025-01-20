Не все ОС учитывают для лимита по УСН

Если остаточная стоимость ОС превышает 200 млн рублей, организация не имеет права на УСН.

В целях этого лимита учитываются основные средства, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом.

При этом не учитывается стоимость российского высокотехнологичного оборудования.

Перечень такого оборудования, которое нее считают для УСН-лимита, утвержден распоряжением Правительства от 20.07.2023 № 1937-р.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.12.2024 № 03-11-09/127081.