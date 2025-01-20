Покупки по биометрии оплачивают почти 3 млн россиян

В приложении всех банков будет доступна функция оплаты покупок по биометрии. Единый сервис создадут Сбер и НСПК во второй половине 2025 года.

В 2024 году количество регистраций в Единой биометрической системе (ЕСБ) приблизилось к 3 млн, к системе присоединились около 80% пользователей.

Согласно исследованию ВЦИОМ, в 2024 году положительно стали относиться к оплате по биометрии 41% жителей страны, хотя в 2023 году этот показатель составлял 27%. На 9% стало меньше тех, кто относится к биометрии нейтрально, и на 3% сократилось число противников биоэквайринга. Об этом пишут «Известия».

Сбер и Национальная система платежных карт (НСПК) планируют во второй половине 2025 года создать единый сервис оплаты лицом. К ней смогут подключиться клиенты любого банка, но нужно зарегистрировать свои данные в ЕБС через приложение «Госуслуги Биометрия» или при личном визите в банк. Затем в мобильном приложении любого банка будет можно привязать карту к биоэквайрингу. При оплате покупок лицом с нее будут списывать деньги.