Максимальные выплаты по ОСАГО вырастут с 500 до 650 тысяч рублей

Депутаты предлагают пересмотреть размер страхового возмещения по договорам ОСАГО, который не менялся уже 10 лет.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет законопроект, по которому максимальная сумма выплат по ОСАГО увеличится до 650 тыс. рублей. Этот лимит не пересматривали 10 лет.

Сейчас по договору ОСАГО можно получить 500 тыс. рублей при возмещении вреда жизни и здоровью и 400 тыс. рублей, если вред был нанесен имуществу. Законопроект предлагает увеличить выплаты с 400 до 520 тыс. рублей при вреде имуществу, а также с 500 до 650 тыс. поднять компенсацию вреда жизни и здоровью потерпевших.

«За эти годы серьезно выросли не только страховые тарифы, но и стоимость запчастей, восстановительного ремонта, а также медицинских услуг. Другими словами, лимитов выплат сегодня уже не хватает», — написал Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

За первое полугодие 2024 года сборы страховщиков по ОСАГО выросли на 30%, а выплаты сократились на 1%. По мнению депутата, увеличение страховых выплат не скажется на росте базовых ставок страховых тарифов и их коэффициентов.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.