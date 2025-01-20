На кассах заблокируют продажу просроченных препаратов и лекарств без маркировки

Продавцы в аптеках должны вести базу препаратов, оборот которых приостановлен. Ее надо обновлять как минимум раз в два часа.

С 1 марта 2025 года начнет действовать постановление Минздрава, по которому на продажу просроченных и немаркированных фармацевтических препаратов наложат запрет.

Если лекарство отпускают в аптеке без использования системы маркировки, то запрет начет действовать с 1 марта 2025 года. В остальных случаях онлайн-проверка кодов начнется с 1 июня. Требование к блокировке продаж коснется всех лекарств без данных о маркировке, а также заблокированных товаров, оборот которых прекращен или истек срок годности. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.

Аптеки должны вести собственную базу данных идентификационных номеров тех препаратов, оборот которых приостановлен. Обновлять ее нужно во время работы и не реже одного раза в два часа.

Аптеки, которые не работают с системой маркировки, должны вручную проверять сроки годности, номера серий и даты выпуска лекарств.

В 2024 году на кассах заблокировали почти 891 млн нелегальных товаров.

Недавно мы писали, что Минпромторг хочет блокировать на кассах продажу табачных изделий, которые отпускают дешевле минимальной установленной цены.