Экспортеры не могут вернуть валютную выручку в Россию

Участники ВЭД пожаловались, что не могут вернуть в РФ порядка 30% годовой валютной выручки. Иностранные банки начали блокировать такие операции.

После санкций со стороны США, которые начали действовать в ноябре 2024 года, у экспортеров возникли проблемы с возвратом экспортной выручки в РФ. Предприятия не могут получить около 30% годовой выручки.

Под ноябрьские ограничения попали свыше 50 банков, а также регистраторы и депозитарии. Санкции повлияли на работу тех, кто проводил трансграничные платежи, например, на Газпромбанк, через который шли расчеты за поставки газа в ЕС. Об этом пишет РБК.

«Для экспортеров это привело к задержкам в проведении расчетов, блокировке валютных счетов за рубежом и увеличению стоимости трансграничных операций», — сказал управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.

Особенно остро проблема возврата валютной выручи стоит у компаний, которые поставляют сырье и высокотехнологичное оборудование в США, Европу и Японию. Если иностранный банк видит «риск секторальных санкций», то он может отказать в проведении транзакции, даже если российский банк не под санкциями.

По данным Таможенной службы, с января по октябрь 2024 года объем экспорта товаров и услуг достиг 354,4 млрд долларов. В основном поставки шли в страны Азии (268,1 млрд долларов), на втором месте Европа (55,6 млрд). Доля рубля при оплате экспорта — 43%, валют дружественных стран — 38,6%, а «токсичных» валют — 18,4%.

21 ноября 2024 года Минфин США внес в санкционный список 118 компаний и физлиц, которые связаны с финансовым сектором. Под ограничения попали в том числе БКС Банк, Газпромбанк, ДОМ.РФ, Синара, Агророс и другие банки.