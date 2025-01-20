С 1 марта 2025 года изменятся правила применения ККТ

Поправки были внесены Федеральным законом от 08.08.2024 № 273-ФЗ.
ККТ необходимо будет применять тем, кто ведет торговлю на открытых прилавках внутри крытых рыночных помещений при торговле непродовольственными товарами.
Вести деятельность на рынках без ККТ смогут организации и ИП, применяющие ЕСХН. При этом:
торговля должна идти не более чем с 3 торговых мест;
их общая совокупная площадь не должна превышать 15 м2.
Освобождение будет действовать только при розничной продаже товара.
Также с 1 марта 2025 года арендаторы смогут получить торговое место на рынках только при наличии зарегистрированной ККТ, а управляющие рынками компании будут осуществлять проверку ее наличия, поясняют налоговики.
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