С 1 марта 2025 года изменятся правила применения ККТ

Поправки по ККТ с 01.03.2025 касаются ИП и организаций, осуществляющих розничную торговлю на рынках (ярмарках, выставках).

Поправки были внесены Федеральным законом от 08.08.2024 № 273-ФЗ.

ККТ необходимо будет применять тем, кто ведет торговлю на открытых прилавках внутри крытых рыночных помещений при торговле непродовольственными товарами.

Вести деятельность на рынках без ККТ смогут организации и ИП, применяющие ЕСХН. При этом:

торговля должна идти не более чем с 3 торговых мест ;

их общая совокупная площадь не должна превышать 15 м2.

Освобождение будет действовать только при розничной продаже товара.

Также с 1 марта 2025 года арендаторы смогут получить торговое место на рынках только при наличии зарегистрированной ККТ, а управляющие рынками компании будут осуществлять проверку ее наличия, поясняют налоговики.