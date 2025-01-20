Как отражать НДС из отчетов маркетплейса при УСН

В отчетах о реализации маркетплейсы обычно не указывают НДС, но если продавец является плательщиком НДС, то в карточках товаров указывается ставка НДС, а в отчете стоимость проданного товара включает НДС.

Такое разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Если в номенклатуре товара в 1С указана ставка НДС, то при загрузке отчета по умолчанию в документ загрузится стоимость товара с выделенным НДС.

После проведения отчета о реализации в 1С в разделе «Продажи – Счета-фактуры выданные» создается сводная справка по розничным продажам на основании проведенного отчета о реализации.

Данные этой справки вносятся в книгу продаж.

При розничной реализации товаров счета-фактуры не составляются.

Если товар был продан юрлицу, то необходимо выделить НДС, а также сформировать счет-фактуру, где в качестве контрагента будет юрлицо, которое приобрело товар.

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