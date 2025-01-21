За вредные условия труда надо доплачивать не менее 4%

Доплата – минимум 4% от оклада. Но это минимальный размер, можно платить и больше.
Максимальный размер гарантий и компенсаций вредникам не установлен.
Работодатель в зависимости от своего финансово-экономического положения на основании коллективного договора вправе предоставлять работникам повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда.
Об этом сообщает Минтруд в письме от 04.12.2024 № 15-1/ООГ-3720.
Конкретный размер доплаты должен быть прописан в нормативке работодателя.
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