За вредные условия труда надо доплачивать не менее 4%

Сотрудникам, у которых по СОУТ вредные условия труда (подклассы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и класс 4), устанавливают повышенную оплату.

Доплата – минимум 4% от оклада. Но это минимальный размер, можно платить и больше.

Максимальный размер гарантий и компенсаций вредникам не установлен.

Работодатель в зависимости от своего финансово-экономического положения на основании коллективного договора вправе предоставлять работникам повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 04.12.2024 № 15-1/ООГ-3720.

Конкретный размер доплаты должен быть прописан в нормативке работодателя.