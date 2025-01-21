За 1 квартал 2025 года надо будет сдавать новую декларацию по НДС

Об этом напоминает региональное УФНС.
В Разделы 3, 9 декларации добавлены ставки НДС в размере 7%, 5%, расчетные ставки 7/107% и 5/105%.
Эти ставки применяют плательщики УСН, у которых доходы за 2024 год превысили 60 млн руб. и возникла обязанность по уплате НДС.
Также добавлены ставки НДС в размере 16,67%, 9,09%. Их применяют российские маркетплейсы при реализации товаров ЕАЭС физическим лицам.
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