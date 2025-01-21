В России начнут изымать иностранные активы

РФ пока что только вводила ограничения на пользование имуществом, но до конфискации активов у иностранцев не доходило. Сейчас это хотят изменить.

У государства на законодательном уровне появится возможность конфисковать активы недружественных стран и связанных с ними лиц, если они имеют отношение к заморозке резервов Центробанка за границей.

Изменения приведут к тому, что активы резидентов недружественных стран смогут изъять, а не просто заморозить на счетах типа С, как это происходит сейчас. Текст законопроекта уже согласован с ЦБ, Минэкономразвития, Минфином и МИДом. Об этом пишут «Известия».

«Под конфискацию в России могут попасть любые активы, связанные с недружественными государствами, включая недвижимость, доли в российских компаниях, банковские счета, а также оборудование или инфраструктурные объекты, принадлежащие иностранным инвесторам», — сказал аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев.

Новый механизм изъятия активов может использоваться также против недружественных государств и лиц, которые без оснований лишили жителей РФ прав на имущество. Активы передадут в госсобственность, их стоимость будут определять по специальному порядку, а решение о конфискации примет арбитражный суд.