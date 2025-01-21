Для внесудебного взыскания налоговых долгов внесут изменения в КАС РФ

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал правительственный законопроект, направленный на совершенствование взыскания налогов.

Документ предлагает внесудебный порядок взыскания налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на основании решения налогового органа. Он вносит изменения в ст. 123.1 и 287 Кодекса административного судопроизводства (КАС).

Законопроект разработан в соответствии с поручением Президента о введении внесудебного порядка взыскания с физлиц долгов по уплате обязательных платежей и санкций.

Согласно официальным статистическим данным Судебного департамента при Верховном суде, с 2016 по 2023 год мировые судьи ежегодно выносят порядка 6 млн судебных приказов по административным делам о взыскании налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты. Для отмены судебного приказа должнику достаточно направить в суд немотивированные возражения относительно его исполнения.

При этом отменяется ежегодно лишь около 5% от общего числа вынесенных приказов. То есть предъявляемые в суды требования о взыскании долгов по налогам, сборам и взносам, рассматриваемые как административные дела о вынесении судебного приказа, как правило обоснованы и плательщики их признают.

«В таких условиях функция по осуществлению правосудия фактически сводится к констатации наличия задолженности и санкционированию принудительного исполнения. Это создает существенную нагрузку и, как следствие, приводит к затягиванию сроков рассмотрения иных дел», — отметил председатель комитета ГД Павел Крашенинников.

Законопроект предлагает внесудебный порядок взыскания на основании решения налогового органа. Но одновременно пропишут, что при наличии возражений плательщика налоговый орган может подать административное исковое заявление о взыскании задолженности.

При этом положения КАС, регулирующие рассмотрение исков о взыскании обязательных платежей и санкций, сохраняют силу и будут применяться для взыскания задолженности при наличии возражений должников. Кроме того, у должника есть возможность оспаривания действий и решений налоговиков

Закон ГД планирует рассмотреть в феврале, он вступит в силу с 1 ноября 2025 года.