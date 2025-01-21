Малый бизнес нарастил среднюю выручку на 15%: топ-3

За 2024 год быстрее всех росли финансовые показатели кофеен, стритфудов и барбершопов.

В 2024 году представители малого и среднего бизнеса увеличили выручку в среднем на 15% по сравнению с результатами 2023 года.

Заметнее всего показатели выросли у кофеен, стритфудов и барбершопов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании «Эвотор». Специалисты проанализировали свыше 1 млн касс во всех регионах страны и оценили средний оборот на точку и число чеков в разных сферах бизнеса.

Средняя выручка с кофе на вынос увеличилась на 30%, обороты киосков с едой — на 29%. У пекарен число продаж стало на 1% больше, но выручка выросла на 13%. Киоски с мороженым заработали на 19% больше.

«Хорошим 2024 год оказался для автосервисов, турагентств, гостиниц, кофеен, стритфуда, барбершопов и парикмахерских — там, где у малого бизнеса нет жесткой конкуренции с маркетплейсами или крупными сетями», — сказал коммерческий директор «Эвотора» Александр Мышкин.

В магазинах автомобильных товаров среднее число продаж выросло на 24%, а выручка — на 46%.

На 23% выросла выручка в несетевой рознице, а число продаж — на 7%. В непродовольственной сфере продажи выросли на 10% у цветочных магазинов, а обороты — на 30%. Смогли нарастить оборот на 17% офлайн-магазины одежды: их продажи выросли на 5%.

В пивных магазинах спрос упал на 6%, но за счет роста цен средняя выручка выросла на 6%. Число продаж в табачных лавках сократилось на 2%, а средняя выручка на фоне инфляции стала на 12% больше.