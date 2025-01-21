Наследнику не дадут справку об уплате налогов/задолженности наследодателя

Налоговая служба в сервисе «Часто задаваемые вопросы» ответила, что НК предусматривает право налогоплательщика на основании поданного запроса получать справки:
о наличии по состоянию на дату запроса положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС налогоплательщика;
принадлежности сумм, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП;
исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.
Ссылаясь на общие нормы НК, ФНС указала, что возможность реализации права на получение указанных справок наследником налогоплательщика законодательством о налогах и сборах не предусмотрена.
Информация об исполнении обязанности по уплате содержит налоговую тайну. А она не подлежит разглашению за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Но наследник к таким исключениям не относится.
Комментарии4
т.е. можно навалять каких угодно задолженностей и выставить их наследнику?
Разве наследник должен оплачивать налоги покойного? Я читала, что не должен. Другой вопрос, а если на ЕНС миллионы переплаты висят, кому они пойдут? Любимому государству?
Однозначно!
При этом ФНС обещает возвращать переплату наследникам https://www.klerk.ru/buh/news/601652/