Наследнику не дадут справку об уплате налогов/задолженности наследодателя

ФНС спросили, как наследник может получить справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (справку об отсутствии задолженности по ним) на наследодателя.

Налоговая служба в сервисе «Часто задаваемые вопросы» ответила, что НК предусматривает право налогоплательщика на основании поданного запроса получать справки:

о наличии по состоянию на дату запроса положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС налогоплательщика;

принадлежности сумм, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП;

исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Ссылаясь на общие нормы НК, ФНС указала, что возможность реализации права на получение указанных справок наследником налогоплательщика законодательством о налогах и сборах не предусмотрена.

Информация об исполнении обязанности по уплате содержит налоговую тайну. А она не подлежит разглашению за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Но наследник к таким исключениям не относится.