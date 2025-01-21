Пожаловаться на ФНС можно в упрощенном порядке

Налоговики в течение семи дней рассмотрят жалобу, удовлетворят ее или направят в вышестоящий орган.

С 1 января 2025 года в налоговые органы можно пожаловаться в упрощенном порядке, что сократит срок рассмотрения таких заявлений.

В упрощенном порядке жалобу можно направить только по ТКС или через личный кабинет налогоплательщиков на сайте ФНС. Документ составляется в электронной форме и в порядке, который утвердили приказом ФНС от 02.09.2024 № ЕД-7-9/693@.

При подаче обращения нужно указать, что его нужно рассмотреть в порядке, установленном статьей 140.1 НК.

«В течение семи рабочих дней он либо удовлетворит жалобу налогоплательщика, либо перенаправит ее в вышестоящий налоговый орган для рассмотрения в общем порядке, установленном НК РФ», — сказано на сайте ФНС.

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На вебинаре разберем:

1. Обзор изменений-2025 в:

НДФЛ;

налоге на прибыль;

страховых взносах.

2. Плательщики НДС на УСН и условия освобождения от НДС на УСН.

3. Ставки НДС на УСН.

4. Обязанности организаций/ИП на УСН как плательщиков НДС.

5. Порядок восстановления вычетов НДС при переходе на УСН с 2025 года.

6. Изменения в налоговой декларации по УСН за 2024 год.

7. Частые вопросы по налоговой реформе из Клерк.Консультаций.

Спикер — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт Рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

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