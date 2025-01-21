Изменилась форма декларации по УСН

В декларацию внесены такие поправки:
изменены штрихкоды;
в титульный лист добавлено поле, в котором нужно указывать объект обложения «1» (доходы) или «2» (доходы минус расходы);
обновлен порядок заполнения поля «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю»;
для электронной доверенности в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» нужно приводить ее статистически уникальный идентификатор – GUID.
Региональное УФНС также напоминает, что в декларации надо указывать код налоговой льготы, если применяются пониженные ставки.
Научим правильно заполнять декларацию по УСН, рассчитывать НДС и фиксированные взносы на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». В обновленной программе курса уже доступны все новые ставки УСН и новые формы отчетности. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 74% за 4 200 рублей вместо
15 950 рублей.
Начать дискуссию