Изменилась форма декларации по УСН

За 2024 год декларацию по УСН надо сдавать по новой форме и формату.

В декларацию внесены такие поправки:

изменены штрихкоды;

в титульный лист добавлено поле, в котором нужно указывать объект обложения «1» (доходы) или «2» (доходы минус расходы);

обновлен порядок заполнения поля «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю»;

для электронной доверенности в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» нужно приводить ее статистически уникальный идентификатор – GUID.

Региональное УФНС также напоминает, что в декларации надо указывать код налоговой льготы, если применяются пониженные ставки.