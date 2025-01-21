Декларация по УСН

Изменилась форма декларации по УСН

За 2024 год декларацию по УСН надо сдавать по новой форме и формату.

В декларацию внесены такие поправки:

  • изменены штрихкоды;

  • в титульный лист добавлено поле, в котором нужно указывать объект обложения «1» (доходы) или «2» (доходы минус расходы);

  • обновлен порядок заполнения поля «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю»;

  • для электронной доверенности в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» нужно приводить ее статистически уникальный идентификатор – GUID.

Региональное УФНС также напоминает, что в декларации надо указывать код налоговой льготы, если применяются пониженные ставки.

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Ольга Ульянова

Как современные технологии и свидетели помогают выявлять бенефициаров бизнеса. Как бухгалтеру снизить свои риски

Приветствую вас, дорогие читатели. С вами Ольга Ульянова, я специализируюсь на налоговом аудите, налоговом планировании и законной оптимизации налогообложения.

Как современные технологии и свидетели помогают выявлять бенефициаров бизнеса. Как бухгалтеру снизить свои риски

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