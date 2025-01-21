У мигрантов отнимут налоговые вычеты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому мигранты не смогут получать налоговые вычеты, если они работают на основании патента.
Сейчас иностранные сотрудники, которые работают по патенту, получили статус налоговых резидентов и имеют право на получение налоговых вычетов. Авторы законопроекта считают, что выплаты вычетов мигрантам — это прямые выпадающие доходы, которые нужно направить на развитие регионов и поддержку незащищенных категорий населения РФ.
«Реализация законопроекта позволит снизить размеры выпадающих доходов в регионах и направить высвобождающиеся средства на решение социальных проблем граждан России», — сказано в пояснительной записке.
Если проект примут, закон вступит в силу в течение одного месяца с момента официальной публикации, но не раньше 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.
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Комментарии1
Странно, а чего это у россиян есть социальные проблемы? Мы ж великая империя, наследники другой великой империи, и у нас так все зашибись, что прям все! Это у НИХ, как свернешь с центральной дороги, так везде нищета и госдолг, а у нас ваще все цветет.