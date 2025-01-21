У мигрантов отнимут налоговые вычеты

В Госдуме решили, что налоговые вычеты для мигрантов — это выпадающие доходы бюджета. Поэтому их предложили отменить, а полученные средства вложить в регионы и поддержку россиян.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому мигранты не смогут получать налоговые вычеты, если они работают на основании патента.

Сейчас иностранные сотрудники, которые работают по патенту, получили статус налоговых резидентов и имеют право на получение налоговых вычетов. Авторы законопроекта считают, что выплаты вычетов мигрантам — это прямые выпадающие доходы, которые нужно направить на развитие регионов и поддержку незащищенных категорий населения РФ.

«Реализация законопроекта позволит снизить размеры выпадающих доходов в регионах и направить высвобождающиеся средства на решение социальных проблем граждан России», — сказано в пояснительной записке.

Если проект примут, закон вступит в силу в течение одного месяца с момента официальной публикации, но не раньше 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.