Что изменилось по страховым взносам с 2025 года

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на 2025 год установлена в размере 2 759 000 руб.

С 01.01.2025 применяется пониженный тариф 15% для малого и среднего бизнеса с выплат сверх 1,5 МРОТ в месяц.

С выплат сверх 1,5 МРОТ в месяц для организаций МСП с основным видом деятельности «Обрабатывающие производства» применяется пониженный тариф 7,6%.

Перечень кодов ОКВЭД для целей применения тарифа 7,6% страховых взносов утвержден распоряжением Правительства от 11.12.2024 № 3689-р.

IT-компании с 01.01.2025 применяют пониженный тариф взносов 7,6% ко всем выплатам, а не только до предельной базы, как было раньше.

Также с 1 квартала 2025 года надо сдавать РСВ по новой форме.