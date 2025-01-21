Что изменилось по страховым взносам с 2025 года

С 01.01.2025 применяется пониженный тариф 15% для малого и среднего бизнеса с выплат сверх 1,5 МРОТ в месяц.
С выплат сверх 1,5 МРОТ в месяц для организаций МСП с основным видом деятельности «Обрабатывающие производства» применяется пониженный тариф 7,6%.
Перечень кодов ОКВЭД для целей применения тарифа 7,6% страховых взносов утвержден распоряжением Правительства от 11.12.2024 № 3689-р.
IT-компании с 01.01.2025 применяют пониженный тариф взносов 7,6% ко всем выплатам, а не только до предельной базы, как было раньше.
Также с 1 квартала 2025 года надо сдавать РСВ по новой форме.
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