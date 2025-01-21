Роскомнадзор может заблокировать страницы незарегистрированных блогеров

В РКН подали 166 тысяч заявлений о регистрации блогов, из них одобрили только 71 тысячу каналов.

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство имеет право потребовать от владельцев социальных сетей удалить страницы блогеров, которые не зарегистрировались в специальном реестре. Информацию о себе нужно передать тем, у кого аудитория блога свыше 10 тыс. человек.

С 2025 года рекламодатели не могут размещать рекламу у блогеров, которые не прошли регистрацию в реестре РКН. Также запрещено репостить информацию от таких инфлюенсеров, а сам блогер не имеет права собирать пожертвования на свою деятельность. Об этом пишет ТАСС.

Пока что за репост такой информации нет штрафов, но если это действие будет сделано на странице, которую уже включили в реестр РКН, то ее могут просто удалить из перечня.

Роскомнадзор уже получил больше 166 тыс. заявлений о регистрации страниц, из них в список попали свыше 71 тыс. каналов.