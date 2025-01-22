Сведения для имущественных налогов организации могут сверить с ФНС

В 1 квартале 2025 года налоговики проведут массовый расчет транспортного и земельного налогов, налога на имущество от кадастровой стоимости за 2024 год.

По итогам расчетов организациям будут направлены сообщения об исчисленных налогах.

До проведения массового расчета юрлица могут сверить данные о характеристиках, периоде владения, налоговой базе принадлежащих им транспортных средств и объектов недвижимости.

Об этом сообщает региональное УФНС.

Также можно заявить льготы, обратиться за прекращением налогообложения в связи с гибелью или уничтожением объекта, принудительного изъятия транспорта или его розыска.

Для проведения сверки юрлица могут бесплатно получить электронную выписку из ЕГРН об объектах налогообложения, которые принадлежали им в 2024 году.

Если сведения из ЕГРН не соответствуют действительности и их необходимо актуализировать, ИФНС на основе обращений налогоплательщиков направит запросы в соответствующий регистрирующий орган, проинформирует организации о результатах.