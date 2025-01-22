Сведения для имущественных налогов организации могут сверить с ФНС

По итогам расчетов организациям будут направлены сообщения об исчисленных налогах.
До проведения массового расчета юрлица могут сверить данные о характеристиках, периоде владения, налоговой базе принадлежащих им транспортных средств и объектов недвижимости.
Об этом сообщает региональное УФНС.
Также можно заявить льготы, обратиться за прекращением налогообложения в связи с гибелью или уничтожением объекта, принудительного изъятия транспорта или его розыска.
Для проведения сверки юрлица могут бесплатно получить электронную выписку из ЕГРН об объектах налогообложения, которые принадлежали им в 2024 году.
Если сведения из ЕГРН не соответствуют действительности и их необходимо актуализировать, ИФНС на основе обращений налогоплательщиков направит запросы в соответствующий регистрирующий орган, проинформирует организации о результатах.
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Комментарии1
Это нужно делать в начале года, а не в его конце. Когда весь год платишь одну сумму, а налоговики может быть другую. И узнаешь об этом только через год. И давай делать корректировки. Неужели нельзя сделать по уму.