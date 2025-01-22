С 20 января действуют новые уведомления для НДС-льготы

Бланки утверждены приказом ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@.
Формы такие:
КНД 1150104 – для ОСНО;
КНД 1150105 – для ЕСХН.
Новые формы применяются с 20.01.2025.
Напомним, для освобождения от НДС при УСН уведомление не нужно. Такое освобождение – автоматическое и от него нельзя отказаться.
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