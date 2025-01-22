НДС

С 20 января действуют новые уведомления для НДС-льготы

Для освобождения от НДС на ОСНО и ЕСХН нужно сдать уведомление. Формы этих уведомлений обновили.

Бланки утверждены приказом ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@.

Формы такие:

Новые формы применяются с 20.01.2025.

Напомним, для освобождения от НДС при УСН уведомление не нужно.  Такое освобождение – автоматическое и от него нельзя отказаться.

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