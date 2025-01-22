ТПП: налоговая амнистия принесет бюджету слишком мало денег

В 2025 году от налоговой амнистии бюджет может получить 10 млрд рублей. Примерно столько же ФНС доначисляет дробленцам за год.

В Торгово-промышленной палате считают, что налоговая амнистия за дробление принесет бюджету 10 млрд рублей в 2025 году, что очень мало в контексте бюджета. Эта сумма почти равна годовым доначислениям по дробленке со стороны ФНС.

Все доходы бюджета в 2025 году запланированы на уровне 40 трлн рублей.

Недобросовестные предприниматели уклоняются от налогов и недоплачивают в бюджет больше 100 млрд рублей. Предложенные изменения не смогут их мотивировать к обелению, считают в ТПП. Не исключено, что власти прибегнут к показательным процессам. Об этом пишут «Известия».

«Есть вероятность, что многие компании предпочтут занять “страусиную позицию” и спрятать голову в песок. Возможно, потребуется прецедентное дело, как в случае с Блиновской и другими блогерами», — сказала руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.

Налоговая амнистия действует следующим образом: компании не должны применять ее в 2025-2026 годах. Тогда доначисления спишут за дробление в 2022-2024 годах. Предприятие освободят от ответственности только с 2030 года, а до этого момента начисления будут просто «висеть» над бизнесом.

Первые результаты амнистии можно будет наблюдать весной 2026 года, когда бизнес сдаст отчет по налогу на прибыль за 2025 год.