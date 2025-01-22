Таксисты просят льготный лизинг автомобилей

Для обновления таксопарков понадобится 60 тысяч автомобилей в год. Отрасль не справляется и просит поддержку у правительства.

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) попросила премьер-министра Михаила Мишустина запустить программу льготного лизинга автомобилей для таксопарков.

Предприятиям таксомоторной отрасли нужны субсидии в размере 7,3 млрд рублей. В своих расчетах НСТ учел цель по рентабельности бизнеса на уровне 6-7% и ставку лизинга в пределах 18%. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас средняя стоимость транспортного средства для такси составляет 1,9 млн рублей. Чтобы обновить таксопарки, нужно закупить около 60 тыс. машин в год.

Недавно мы писали о планах запретить таксистам повышать цены из-за непогоды более чем на 20%.