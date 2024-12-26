Таксистам могут запретить повышать цены в плохую погоду

Чтобы защитить права потребителей, власти не разрешат повышать стоимость поездок в такси более чем на 20% из-за непогоды.

Замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев собирается запретить таксистам завышать тарифы и непогоду более чем на 20%.

«Цены будут оставаться стабильными даже в неблагоприятных условиях. И не будут расти как на дрожжах в канун праздников, как происходит сейчас с ценами на такси», — сказал Дмитрий Гусев.

Сейчас стоимость такси может увеличиться максимум на 20% под влиянием «незапланированного краткосрочного изменения рыночной конъюнктуры», а также непредвиденных обстоятельств.

Недавно мы писали, что таксисты просят сократить минимальный срок действия страхового полиса до одного дня.