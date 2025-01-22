Из реестра пивоваров исключили 35 компаний

За год Росалкотабакконтроль удалил из реестра производителей пива 35 заводов. Большинство нарушений таких компаний связаны с отсутствием документов на оборудование и договоров аренды.

В 2024 году по искам Росалкотабакконтроля суды исключили 35 компаний из реестра производителей пивных напитков, медохови, сидра и пуаре. В список попали небольшие региональные предприятия, например, «Тимбир» из Татарстана и Вологодский пивоваренный завод.

Чаще всего из реестра исключали за несоответствие адреса, из-за отсутствия документов на оборудование, договора аренды помещения, а также за другие нарушения. Об этом пишут «Ведомости».

«Например, если производственные помещения не находятся в собственности или длительной аренде. То же самое происходит, если речь идет об основном технологическом оборудовании», — рассказал о нарушениях представитель ведомства.

За 2024 год Росалкотабакконтроль направил в суд 120 исков, из которых рассмотрели уже 81 заявление. В 57% случаев суд отказался исключать бизнес из реестра пивоваров.

С 1 сентября 2023 года выпускать пивные напитки могут только предприятия, включенные в реестр. Он ведется в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции (ЕГАИС).

В первой половине 2024 года производство пива увеличилось на 9,3% год к году, а напитков на базе пива — на 13,4%. С января по сентябрь 2024 года россияне купили на 7% больше пива, чем за тот же период 2023 года.