Медиков и учителей сделают более подготовленными

Госдума приняла в первом чтении законопроект с изменениями в федеральный закон «Об образовании в РФ», направленный на повышение качества медицинского образования. Аналогичный хотят принять для педагогов.

В соответствии с документом, разработкой и утверждением типовых дополнительных профессиональных программ медицинского образования будет заниматься исключительно Минздрав.

Образовательные организации будут обязаны получить соответствующие заключения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Иначе будут вынуждены перевести обучающихся в другие образовательные организации.

Также законопроект предлагает установить запрет на исключительно электронное и дистанционное обучение по основным программам среднего медицинского и фармацевтического образования.

«От уровня подготовки кадров в сфере здравоохранения напрямую зависит качество оказываемой медицинской помощи людям, а значит, их здоровье. Важно сделать все, чтобы граждане получали лечение у квалифицированных специалистов», — подчеркивал Вячеслав Володин

Он отмечал, что врачам, среднему медперсоналу необходимо повышать свою квалификацию, чтобы применять при лечении новые технологии и методы диагностики. При этом одна из проблем — что в большинстве случаев этим занимаются коммерческие организации, не имеющие необходимой инфраструктуры, аттестованных преподавателей и клинической базы для прохождения обучения.

«Они предлагают получать дипломы и удостоверения о переподготовке практически не выходя из дома. Это, безусловно, негативно влияет на качество медицинской помощи», — говорил председатель ГД.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Также Госдума рассмотрит вопрос повышения качества педагогического образования на фоне коммерциализации повышения квалификации учителей. По словам Володина, недопустимы ситуации, когда, например, учитель физкультуры в ускоренном формате получает специальность учителя математики или физики

Депутаты уже разрабатывают аналогичные поправки для педагогических специальностей.