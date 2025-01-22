На «водителя, тракториста, сварщика, повара, швею и др.» предложено обучать бесплатно

«Мы говорим, что у нас нет рабочих рук. Давайте их готовить», — считает он.
«Надо вносить предложение о бесплатном характере получения начального профессионального образования. Это профессия водителя, тракториста, сварщика, повара швеи и другие профессии. Сейчас за это надо платить. Поэтому если мы говорим, что развитие экономики базируется именно на подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, давайте их готовить», — заявил Володин.
Ранее мы сообщали, что медиков и учителей сделают более подготовленными.
Комментарии5
Я, видимо, отстал от жизни.
Техникумы и ПТУ давно стали поголовно платными?
Техникумы, как ВУЗы, есть платные, есть бюджет. А вот ПТУ платное - это, конечно, трэш.
там смотря какая профессия. На какие-то - да лишь бы кто пришёл. А есть... за блатную пойдёт. Пример привести? Да хотя бы тот же пом.машиниста и прочее рядом с ним.
Он опять дал всем пива за счет заведения. Думается, что он про курсы или что-то типа того. Вот они должны бесплатно всех готовить. Ну, думается. А отстали не Вы от жизни, а это хрен моржовый, который лезет со своими инициативами поперек горла.
в ПТУ и техникумах среднее профессиональное, а этот про какое-то начальное говорит, в школах что ли сварщиков будут готовить? совсем уже