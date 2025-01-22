На «водителя, тракториста, сварщика, повара, швею и др.» предложено обучать бесплатно

В России должна быть возможность бесплатно получать профессии водителя, тракториста, сварщика, повара, швеи и другие. Об этом в ходе пленарного заседания заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы говорим, что у нас нет рабочих рук. Давайте их готовить», — считает он.

«Надо вносить предложение о бесплатном характере получения начального профессионального образования. Это профессия водителя, тракториста, сварщика, повара швеи и другие профессии. Сейчас за это надо платить. Поэтому если мы говорим, что развитие экономики базируется именно на подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, давайте их готовить», — заявил Володин.

Ранее мы сообщали, что медиков и учителей сделают более подготовленными.