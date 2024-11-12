Малый бизнес на Чукотке получит льготные займы под 1% годовых

Предприниматели смогут оформить льготные микрозаймы по ставке 1%. А тем, у кого уже есть дорогие кредиты, смогут получить рефинансирование.

Представителям малого и среднего бизнеса начали выдавать льготные микрозаймы под рекордно низкий 1%. Предприниматели, у которых уже есть дорогие кредиты, смогут обратиться за рефинансированием.

Займы на особых условиях предоставляет АНО МКК «Чукотки», которая подведомственна Департаменту экономики и инвестиций Чукотского АО. Компания ведет свою деятельность в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сказано на сайте правительства Чукотского автономного округа.

Кроме того, процентную ставку по микрозайму «Инвестиционный» снизили на 2%. Теперь инвестиционные кредиты с залогом или поручительством РГО можно оформить под 6% годовых, а ставка без залога будет 9%.