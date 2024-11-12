В Госдуме хотят снизить штрафы за отсутствие ОСГОП

Несколько штрафов до 1 млн рублей приведут к тому, что под угрозой банкротства окажется 70% перевозчиков с оборотом до 5,5 млн рублей.

Депутаты и сенатор внесли в Госдуму законопроект, по которому снизят размер штрафов за перевозку пассажиров без договора обязательного страхования гражданской ответственности (ОСГОП).

Сейчас п. 11.31 КоАП предусматривает административный штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей для компаний и от 40 до 50 тыс. рублей для должностных лиц. Согласно законопроекту, наказание могут сократить. Граждан оштрафуют от 1 до 5 тыс. рублей, ИП — от 20 до 25 тыс., а юрлиц — от 30 до 40 тыс. рублей.

По мнению авторов законопроекта, существующие штрафы по ст. 11.31 КоАП «свидетельствуют о несоразмерности ее применения, в том числе и из-за чрезмерно высоких сумм штрафов для субъектов (водителей легкового такси, перевозчиков, таксопарков), обладающих незначительным оборотом в соотношении с вменяемыми штрафами».

В пояснительной записке депутаты отмечают, что несколько неоплаченных штрафов могут стать основанием для банкротства физлиц, компаний и ИП. Под угрозой ликвидации окажется 70% организаций с оборотом от 500 тыс. до 5,5 млн рублей.

В случае подписания Президентом закон начнет действовать сразу со дня официальной публикации.