⏳ До 27 января надо сдать уведомление по ЕНП

25 января – выходной день, поэтому январское уведомление по ЕНП надо сдать до 27 января включительно.

В это уведомление войдет только НДФЛ, который будет исчислен по новой прогрессивной шкале.

Поэтому для НДФЛ в 2025 году введены новые КБК.

Для зарплаты они такие:

по ставке 13% при доходах до 2,4 млн рублей — 18210102010011000 110;

по ставке 15% при доходах от 2,4 до 5 млн — 18210102080011000110;

по ставке 18% при доходах от 5 до 20 млн — 18210102150011000110;

по ставке 20% при доходах от 20 до 50 млн — 18210102160011000110;

по ставке 22% при доходах более 50 млн рублей — 18210102170011000110.

Имейте в виду, что в некоторых регионах изменились ОКТМО. Список новых ОКТМО для Москвы тут.

Состав ЕНП-уведомления за январь мы разбирали тут.