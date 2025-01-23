⏳ До 27 января надо сдать уведомление по ЕНП

В это уведомление войдет только НДФЛ, который будет исчислен по новой прогрессивной шкале.
Поэтому для НДФЛ в 2025 году введены новые КБК.
Для зарплаты они такие:
по ставке 13% при доходах до 2,4 млн рублей — 18210102010011000 110;
по ставке 15% при доходах от 2,4 до 5 млн — 18210102080011000110;
по ставке 18% при доходах от 5 до 20 млн — 18210102150011000110;
по ставке 20% при доходах от 20 до 50 млн — 18210102160011000110;
по ставке 22% при доходах более 50 млн рублей — 18210102170011000110.
Имейте в виду, что в некоторых регионах изменились ОКТМО. Список новых ОКТМО для Москвы тут.
Состав ЕНП-уведомления за январь мы разбирали тут.
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