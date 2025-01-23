Налог на прибыль

Когда при выплате дохода взаимозависимой иностранной компании не надо удерживать налог на прибыль

Ситуация: российская компания («Ромашка») оплачивает услуги, которые ее филиалу в Боливии со статусом постоянного представительства («Лепесток Ромашки») оказала взаимозависимая иностранная фирма («Инофирма»).

«Ромашка» не будет удерживать налог на прибыль при выплате дохода «Инофирме», потому что местом реализации таких услуг не признается РФ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.12.2024 № 03-08-09/126209.

Если бы услуги были оказаны самой Ромашке, а нее Лепестку, то был бы агентский налог на прибыль. Но в данном случае услуги потребляет заграничный филиал, поэтому налога не будет.

Но ФНС может проверить обоснованность отнесения расходов именно к расходам постоянного представительства российской организации, расположенного в иностранном государстве.

С 1 января 2025 года для налога на прибыль действует новая ставка — 25% вместо 20% в 2024 году. Подробнее о том, как перестроить работу с учетом изменений, чтобы выгодно вести ВЭД, расскажем на онлайн-курсе «ВЭД: учет и налогообложение». Мы обновили программу и добавили уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 78% за 4 200 рублей вместо 18 990 рублей.

Начать дискуссию