Когда при выплате дохода взаимозависимой иностранной компании не надо удерживать налог на прибыль

«Ромашка» не будет удерживать налог на прибыль при выплате дохода «Инофирме», потому что местом реализации таких услуг не признается РФ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.12.2024 № 03-08-09/126209.
Если бы услуги были оказаны самой Ромашке, а нее Лепестку, то был бы агентский налог на прибыль. Но в данном случае услуги потребляет заграничный филиал, поэтому налога не будет.
Но ФНС может проверить обоснованность отнесения расходов именно к расходам постоянного представительства российской организации, расположенного в иностранном государстве.
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