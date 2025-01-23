Когда при выплате дохода взаимозависимой иностранной компании не надо удерживать налог на прибыль

Ситуация: российская компания («Ромашка») оплачивает услуги, которые ее филиалу в Боливии со статусом постоянного представительства («Лепесток Ромашки») оказала взаимозависимая иностранная фирма («Инофирма»).

«Ромашка» не будет удерживать налог на прибыль при выплате дохода «Инофирме», потому что местом реализации таких услуг не признается РФ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.12.2024 № 03-08-09/126209.

Если бы услуги были оказаны самой Ромашке, а нее Лепестку, то был бы агентский налог на прибыль. Но в данном случае услуги потребляет заграничный филиал, поэтому налога не будет.

Но ФНС может проверить обоснованность отнесения расходов именно к расходам постоянного представительства российской организации, расположенного в иностранном государстве.