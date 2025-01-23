Малый и средний бизнес заработал на бирже больше 8 млрд рублей

Представителям МСП дают субсидии для выхода на фондовый рынок, а МСП Банк помогает компаниям с якорным инвестированием. В 2024 году число выпусков облигаций увеличилось на 40%.

В 2024 году почти 40 представителей малого и среднего бизнеса разместили свои облигации на Мосбирже. Количество выпусков ценных бумаг со стороны МСП выросло на 40% по сравнению с 2023 годом. Якорным инвестором стал МСП Банк.

Совокупный объем выпусков облигаций при участии МСП Банка составил 8,2 млрд рублей, что в три раза больше результатов 2023 года. Тогда компании привлекли 2,6 млрд рублей. Объем инвестиций банка составил свыше 2 млрд рублей.

Чаще всего на биржу выходили эмитенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Челябинска и Нижнего Новгорода. Якорные инвестиции оказались востребованы в промышленности, сельском хозяйстве, IT, торговле и финансовом секторе.

«Одно из преимуществ выхода на биржу — усиление позиции компании и получение объективной рыночной оценки ее финансовых показателей. Малый и средний бизнес определенно нуждается в инструментах господдержки и механизмах стимулирования для выхода на долговой рынок», — сказал заместитель председателя правительства Александр Новак.

За два годы субсидии, связанные с выходом на фондовый рынок, превысили 1 млрд рублей. Компенсация позволяет предпринимателям диверсифицировать источники финансирования и выходить на IPO (первичное размещение акций).