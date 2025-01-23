🎓 «Гранитом науки сыт не будешь»: депутаты хотят поднять студентам стипендии

В Госдуме считают, что только на стипендию студенты не смогут прожить. Чтобы молодежь не отвлекалась на подработки, им поднимут стипендию до прожиточного минимума по стране.

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о повышении размера стипендии до федерального прожиточного минимума.

С 1 сентября 2024 года минимальный размер академический стипендии для студентов вузов составляет 2 067 рублей в месяц, а для учащихся в колледжах — 539 рублей. Социальная стипендия в вузах достигает 3 104 рублей, а в ссузах — 809.

Федеральный размер прожиточного минимума с 1 января составляет 19 329 рублей в месяц.

«Столь незначительные суммы не отвечают тем целям, ради которых, в соответствии с федеральным законодательством, стипендия введена», — сказано в пояснительной записке.

По данным Высшей школы экономики, на стипендию невозможно прожить: более половины студентов совмещают работу с учебой, что заставляет бросить вуз или уйти в академический отпуск.

«А ведь одним гранитом науки сыт не будешь. И что делать студентам, чтобы удовлетворить хотя бы элементарные жизненные потребности? Если нет иных финансовых источников — подрабатывать, и чаще всего за счет и в ущерб учебе», — написал в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Также он добавил, что Минобрнауки направило вузам рекомендации закрепить сумму академической и социальной стипендий студентам на уровне не менее прожиточного минимума, но эта инициатива пока так и не вышла за пределы рекомендаций.

В случае подписания Президентом закон вступит в силу сразу и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.