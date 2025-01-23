Клиенты ВТБ смогут отправлять лиры в турецкие банки. Но перевод может не пройти

Платежи участников ВЭД в Турцию могут идти до пяти дней. Перевод может и не состояться, если принимающий банк откажется принять деньги от ВТБ.

ВТБ запустил переводы в любые банки Турции в лирах. Отправить средства могут участники внешнеэкономической деятельности.

С 19 января ВТБ начал открывать клиентам счета в лирах и направлять платежи напрямую в турецкие банки. Затем контрагенты в Турции будут уточнять, примет ли тот или иной банк платеж из ВТБ или нет. Успех перевода будет зависеть от принимающей стороны. Об этом пишут «Ведомости».

«Очень важно, чтобы все участники сделки не были в санкционных списках. Это требование распространяется на продавца, покупателя, конечного бенефициара и производителя товара. Товар также не должен быть в перечне санкционных», — сказали в ВТБ.

Срок выполнения операции — до пяти дней. За перевод банк удержит комиссию в размере 0,75% от суммы, но не меньше 40 долларов. Отдельно придется оплатить валютный контроль — это 0,15% от суммы и НДС, но не менее 10 долларов и не более 2 тыс. долларов. Банк-корреспондент также удержит 1% от суммы платежа.