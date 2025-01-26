Где жить на пенсии: итоги опроса

Россияне рассказали, где мечтают жить на пенсии. Каждый четвертый рассматривает переезд в другой город.

Четверть россиян (24,5%) хотят переехать на пенсии в другой город. Еще 40% признались, что пока не задумывались о смене места жительства после окончания трудовой деятельности. Еще треть (35%) категорически не готовы к переезду.

Это показал опрос СберНПФ, результаты есть у «Клерка».

Среди направлений для переезда респонденты указывали:

Москву и Подмосковье — 27,1%;

Минск — 24,8%;

города Краснодарского края — 11,9%;

Санкт-Петербург — 6,9%;

Крым — 4,1%.

Самым популярным критерием при выборе города для проживания оказалась стоимость жилья: этот вариант набрал 45% голосов. Далее следуют благоприятный климат (26%), экология (23%), развитая культурная среда (21%) и уровень безопасности (19%).

Любопытно, что чаще других о желании переехать и жить на пенсии в другом городе или регионе сообщали жители Кемерово (47%), Астрахани (41%) и Томска (34%).

Исследование прошло в декабре 2024 года. В опросе участвовали 11 тыс. респондентов из 37 российских городов с населением свыше 500 тыс. человек.