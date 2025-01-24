Как заполнить счет-фактуру при отгрузке через обособку

Если компания продает товары через свое обособленное подразделение, в строке 2б счета-фактуры нужно указать КПП такого подразделения.

Такое разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

В строке 3 «Грузоотправитель и его адрес» указывается полное или сокращенное наименование грузоотправителя и его почтовый адрес.

Например, если грузоотправитель – обособленное подразделение, то в строке 3 надо отразить его реквизиты.

Такую рекомендацию ФНС дает в письме от 16.11.2016 № СД-4-3/21730@.

Сведения о грузоотправителе можно указать на основании показателей товарной накладной (письмо Минфина от 21.07.2017 № 03-07-09/46548).

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