Поправки в НК РФ

⚡ Минфин объявил о новых грядущих поправках в НК

Для устранения проблемных вопросов налогового законодательства и его совершенствования в НК внесут очередную порцию поправок.

Уведомление о разработке проекта поправок в НК опубликовано на федеральном портале.

Поправки коснутся:

  • налога на прибыль;

  • НДС;

  • НДФЛ;

  • имущественных налогов;

  • акцизов;

  • специальных налоговых режимов.

В проекте поправок будут реализованы отдельные положения основных направлений налоговой политики.

Напомним, эти основные направления Минфин публикует ежегодно. Вот, например, направления на 2024-2026 годы. Некоторые из тех планов Минфина уже воплотились, какие-то – нет.

Планируемый срок вступления в силу будущих поправок – январь 2026 года.

Когда текст поправок будет опубликован, мы обязательно об этом расскажем.

Комментарии

8
  • Marina2022

    Шо, опять? А в целях усовершенствования опять повысят "никогдане повышаемое"? Может хватить совершенствоваться? Лучшее враг хорошего.