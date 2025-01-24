⚡ Минфин объявил о новых грядущих поправках в НК

Для устранения проблемных вопросов налогового законодательства и его совершенствования в НК внесут очередную порцию поправок.

Уведомление о разработке проекта поправок в НК опубликовано на федеральном портале.

Поправки коснутся:

налога на прибыль;

НДС;

НДФЛ;

имущественных налогов;

акцизов;

специальных налоговых режимов.

В проекте поправок будут реализованы отдельные положения основных направлений налоговой политики.

Напомним, эти основные направления Минфин публикует ежегодно. Вот, например, направления на 2024-2026 годы. Некоторые из тех планов Минфина уже воплотились, какие-то – нет.

Планируемый срок вступления в силу будущих поправок – январь 2026 года.

Когда текст поправок будет опубликован, мы обязательно об этом расскажем.