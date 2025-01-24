⚡ Минфин объявил о новых грядущих поправках в НК

Уведомление о разработке проекта поправок в НК опубликовано на федеральном портале.
Поправки коснутся:
налога на прибыль;
НДС;
НДФЛ;
имущественных налогов;
акцизов;
специальных налоговых режимов.
В проекте поправок будут реализованы отдельные положения основных направлений налоговой политики.
Напомним, эти основные направления Минфин публикует ежегодно. Вот, например, направления на 2024-2026 годы. Некоторые из тех планов Минфина уже воплотились, какие-то – нет.
Планируемый срок вступления в силу будущих поправок – январь 2026 года.
Когда текст поправок будет опубликован, мы обязательно об этом расскажем.
Комментарии8
Шо, опять? А в целях усовершенствования опять повысят "никогдане повышаемое"? Может хватить совершенствоваться? Лучшее враг хорошего.
Чуствую, нет предела совершенству.