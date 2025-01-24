В 2025 году изменится налогообложение земельных долей

С 1 марта 2025 года вступят в силу изменения в порядок определения размера долей в праве собственности на участки земель для сельского хозяйства, которые были получены при приватизации до 2002 года.
Теперь у органов местного самоуправления будут полномочия переводить размер земельных долей из гектаров и балло-гектаров в простую правильную дробь. Результаты такого расчета опубликуют в трехдневный строк в местных СМИ. Об этом сказано на сайте ФНС.
По истечении 30 дней с момента публикации внесут изменения в Единый государственный реестр недвижимости в отношении размера земельной доли участка. После чего сведения передадут в ФНС. На основании этой информации собственникам долей начислят земельный налог.
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