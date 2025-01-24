Григоренко: теперь все надзорные органы и контролеры проводят проверку по одинаковым правилам

Он отметил, что с 2019 года по поручению Президента кабмин проводит большую работу по снижению административной нагрузки на бизнес и созданию комфортной деловой среды. И одно из важнейших направлений этой работы — реформа контрольно-надзорной деятельности. То есть реформа проведения проверок. В том числе – упрощение и прозрачность самой процедуры проверки.

«… мы на законодательном уровне приняли 248-й Федеральный закон о госконтроле – важный закон, в котором мы стандартизировали и унифицировали процедуру проверки. Это очень важно. Почему? Потому что теперь все надзорные органы, все контролеры проводят проверку по одинаковым правилам. То есть мы исключили ситуации, когда приходят разные проверяющие и по-разному проверяют», — заверил Григоренко.

Кстати, до недавнего времени в РФ было более 300 тысяч правил ведения предпринимательской деятельности.